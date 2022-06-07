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Происшествия7 июня 2022 7:26

Под Волгоградом мужчина погиб в ДТП, влетев на иномарке в столб

Водитель не справился с управлением
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области вечером 6 июня произошло смертельное ДТП. В Котельниковском районе в 21.35 на дороге со стороны трассы «Котельниково - Выпасной» 30-летний водитель на «Hyundai Accent» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, а затем врезалась в дерево. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Управлявший иномаркой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Напомним, сутками ранее в Волгоградской области в ДТП погибли 2 водителя, чьи машины протаранили столб и дерево.