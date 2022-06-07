Экологи: На юге Волгограда из-за грязного воздуха дети стали чаще болеть раком

Заболеваемость среди детей растет, в том числе и онкозаболеваниями. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

6 июня в Красноармейском районе в администрации прошел круглый стол. Один из самых крупных и авторитетных за последние несколько лет по вопросам экологии. На него пришли чиновники, представители Роспотребнадзора, надзорных ведомств, общественники и представители предприятий юга Волгограда: АO «Каустик», ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоград нефтепереработка» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волгоградский филиал «Омсктехуглерод», ООО «ЭКОТОН», ООО «РосПромЭко», ООО «ВГМЗ Сарепта», АО «Биотех», ОА «Волгоградский Керамический Завод» и ООО «Форте металл» и другие. Главная тема – как минимизировать загрязнения воздуха в Красноармейском районе.

Специалисты озвучили цифры, которые действительно пугают. За последние 12 лет зафиксировали увеличение загрязнения возуха по фенолу в 6,3 раза, по сероводороду и оксиду углерода в 5,6 раза, по диоксиду серы в 1,7 раз по фтористому водороду в 3 раза. Не удивительно, что когда проезжаешь мимо промышленной части Красноармейского района, трудно дышать от зловония.

Но это не самое опасное. Специалисты выяснили, что ухудшается здоровье местных жителей, особенно до 17 лет. Так случаев онкологии у детей за 5 лет стало больше на 10 процентов, заболеваемость органов дыхания выросла на 55 процентов, а органов кровообращения на 34 процента. В других районах таких высоких показателей нет. И с этим надо что-то делать. Правда, конкретных решений, которые могут сразу же решить проблему, не нашли. Но зато попытались настроить диалог между представителями предприятий и экологами. По мнению общественников, если бы все заводы соблюдали требования законодательства, то ситуация улучшилась в разы.