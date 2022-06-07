В Волгоградской области решается вопрос о закрытии школы из-за нехватки учеников

В новом учебном году в школе могут остаться 34 ученика. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Суровикинском районе Волгоградской области может закрыться одна из школ. Угроза нависла над Лысовским филиалом МКОУ «Бурацкая СОШ». Из-за возможного закрытия хуторской школы учителя написали обращение президенту России. Прокуратура региона организовала проверку. Образовательное учреждение рассчитано на 192 человека. За последние 5 лет число учеников сократилось с 42 до 36. Средняя наполняемость классов – 4 человека, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. В новом учебном году число школьников вероятно сократиться до 34.

В марте на собрании жителей Лысовского сельского поселения обсуждалась целесообразность работы хуторской школы. Администрация Суровикинского района проводит оценку качества образовательных услуг, эффективность использования финансов, материалов и кадров, анализирует и прогнозирует посещаемость школы. В настоящее время нет решения о прекращении работы образовательного учреждения.

- Решение о закрытии Лысовского филиала МКОУ «Бурацкая СОШ» администрацией Суровикинского муниципального района не принималось, проведение процедуры ликвидации не инициировалось, - отметили в прокуратуре.