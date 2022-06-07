В Волгоградской области стало меньше свободных вакансий

В Волгоградской области за год снизилось число вакансий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгоградской области снизился спрос на новых работников. На рынке труда стало меньше предложений о трудоустройстве. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в сервисе по поиску работы hh.ru, в мае 2022 года в регионе открытых вакансий стало на 19% меньше по сравнению с маем прошлого года. По отношению к апрелю 2022-го их число сократилось на 2%.

Больше всего снизилось число вакансий в Волгоградской области в страховании, автобизнесе, банковской сфере, консультировании. Тем не менее, в некоторых отраслях предложений о работе в мае стало больше. Вырос спрос на сотрудников в сферах добычи сырья, строительства, фитнеса, в салонах красоты, а также среди рабочего персонала.

По Южному федеральному округу в мае было открыто 60 тысяч вакансий – это на 23% меньше, чем годом ранее.