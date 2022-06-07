В Волгоградской области 4-летний ребенок погиб на пожаре

Следователи назначили ряд экспертиз. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после гибели на пожаре 4-летнего ребенка. Трагедия случилась вечером 6 июня 2022 года в Елани. Дом загорелся, когда мальчик был один, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

Как установили следователи, вечером отец и мать оставили 4-летненго сына одного и ушли из дома. Около восьми часов соседи увидели дым, вызвали пожарных. Когда сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем, в горящем доме обнаружили бездыханного ребенка. Его пытались реанимировать, но спасти так и не смогли. Малыш скончался у медиков на руках.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.