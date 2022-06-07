Обход поселка Максима Горького в Волгограде откроют к 1 сентября

Строители сделали четырехполосную дорогу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Этого обхода жители Максима Горького и волгоградские водители ждут уже давно. Через поселок идет федеральная трасса, к тому же автомобилисты постоянно застревают на железнодорожном переезде. Проблему должен решить обход, который начали строить в 2019 году, а должны сдать уже к 1 сентября 2022 года. 7 июня с инспекцией на объект приехали губернатор Андрей Бочаров и руководитель Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

Объезд сэкономит водителям полчаса.

Новую дорогу расширят до 4 полос. Благодаря ей пропускная способность увеличится до 38 тысяч машин в сутки. Водители сэкономят полчаса, ведь над железной дорогой сделали путепровод, а скорость на этом участке увеличат до 90 километров в час. Общая протяженность объекта 11,7 километров.