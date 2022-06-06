Дома в шести районах Волгограда 7 июня оставят без света

Без электричества временно останутся тысячи волгоградцев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник тысячи волгоградцев снова окажутся в числе коммунальных страдальцев, вынужденных временно обходиться без света, электроприборов, сплитов и прочих удобств. Отключат свет из-за плановых ремонтов на электросетях 8 июня 2022 года в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда. На этот раз в зону отключения попадет и частный сектор, и множество многоквартирных домов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг». Публикуем полный список адресов.

В Краснооктябрьском районе 7 июня 2022 года обесточат дома на проспекте Металлургов, 24 и на расположенной рядом улице Гончарова, 6, 8. Света не будет с 9 до 12 часов. И на весь день – с 9.00 до 17.00 - обесточат двухэтажки на улицах Софийской, 3-17 и Геленджикской, 4-18. В ТЗР 8 июня света не будет на трех улицах: Дзержинского, №24, 26, Дегтярева, №25, 27, 31, Шурухина, №13, 25. Сидеть без электричества жильцам придется с 9 часов утра до 17.00.

В центре Волгограда в этот вторник с 9 до 17 часов среди коммунальных страдальцев окажутся жители улиц Чуйкова, 11, Советской, №14 и 16, а также Аллеи Героев, 2. В Ворошиловском районе под отключения электроснабжения в это же время попадут дома на улицах: Дербентская, №80-94 и 94а, Саранская, №95-113, 95а, 95б, 105а, 107а, 110а, 130а, 106-128, 108а, 112а, 120а, Елецкая, 566, 567, 568, 113-133, 113а, 125а, 125б, 127а, 131а, 131б и 130.

В Кировском без электроснабжения во вторник на весь день – с 9.00 до 17.00 – останутся дома на улице 64-й Армии, №36-42, а также 38а и 38б, и два дома на улице Кирова – под номерами 140 и 140а. А в самом южном Красноармейском районе локальный блэкаут с 9 до 17 часов ждет обитателей двух улиц: Навлинской, №15-33, 44, 56, и Бутурлиновской, №18, 20, 2-30, 9-11.