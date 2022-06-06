Музей-заповедник «Сталинградская битва» вошел в десятку самых посещаемых музеев России

Музей-заповедник за год посетили почти 2,2 млн человек Фото: Екатерина СИМОХИНА

Музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде оказался одним из самых посещаемых музеев в стране по итогам 2021 года. Он занял шестое место в рейтинге, который подготовило издание «The Art Newspaper Russia». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в музее-заповеднике. В прошлом году его посетили более 2 млн человек. Такими цифрами не могут похвастаться даже «Эрмитаж» или «Третьяковская галерея», которые в 2021 году посетили 1,6 млн и 1,5 млн человек соответственно.

- Составители рейтинга опирались на данные информационной системы «Статистика» Министерства культуры РФ. Данные предоставляют более 100 музеев от Владивостока до Калининграда, - отметили в «Сталинградской битве».

Самым посещаемым в прошлом году в России стал «Петергоф», в нем побывали 3,3 млн человек. На втором месте «Казанский кремль», который посетили чуть более 3 млн человек. Замкнул тройку «Исаакиевский собор» с 2,5 млн человек. Также выше «Сталинградской битвы» «Государственный Русский музей» (2,2 млн человек) и «Московский дом фотографии» (2,2 млн человек).