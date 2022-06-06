В Волгограде предприниматель пойдет под суд за неуплату 80 млн налогов

Фото: прокуратура Волгоградской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и 6 июня направила в суд уголовное дело индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. На НДС и НДФЛ бизнесмен «сэкономил» более 80 миллионов рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год занимавшийся торговлей электротоварами предприниматель платил единый налог на вмененный доход, но его доходы и площадь торговых точек были гораздо выше тех, что проходили по упрощенной системе. Свою вину бизнесмен признал и уже частично возместил ущерб государству, заплатив 15 миллионов налога. Плюс к этому у ИП арестовали недвижимость и автомобили на 16 миллионов. Теперь его дело рассмотрит Краснооктябрьский райсуд.