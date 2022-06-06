В Волгоградской области в ближайшие часы ожидаются дожди с грозами

До конца понедельника по области ожидаются грозы с порывистым ветром Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгоградской области стоит привычная для нее летняя погода – палящее солнце с ветром. Правда, сейчас столбики термометров опустились ниже +30 градусов. Кроме того, ожидаются осадки. До конца суток 6 июня в районах области пройдут кратковременные дожди с грозами, порывы ветра ожидаются до 20 м/с. Во вторник, 7 июня, преимущественно без осадков как по области, так и в Волгограде. Северо-западный ветер будет дуть до 12-17 м/с.

По области в ночь на 7 июня температура воздуха составит +5...+10º; днем +22...+27º. В Волгограде в ночные часы +12...+14º, днем +24...+26º.