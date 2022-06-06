Ветераны в Волгоградской области могут бесплатно ездить на такси

Такси бесплатно отвезет ветерана. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны из Волгограда и Волжского в 2022 году смогут бесплатно съездить к врачу или в гости к внукам на такси. Главное, чтобы итоговая сумма поездок не превысила 3 тысячи рублей. Воспользоваться услугой «Яндекс. Такси» бесплатно можно будет с июня до конца текущего года по инициативе оргкомитета «Наша Победа», сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете соцзащиты населения Волгоградской области.

Помимо инвалидов и участников войны, такси будет бесплатным для сотрудников объектов ПВО и военнослужащих последнего военного призыва. Цель поездки не имеет значения. Сделать заказ может сам ветеран, его родственник или соцработник по телефону центра соцобслуживания по месту жительства. Оплачивать проезд не придется до тех пор, пока сумма оказанных за год услуг не превысит 3000 рублей на человека. Расходы перевозчику компенсирует оргкомитет «Наша Победа».

Кроме того, в регионе для пожилых и инвалидов работает социальное такси.