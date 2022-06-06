«Ситиматик-Волгоград» вывез около 100 мешков отходов, собранных в ходе акции «Чистые игры»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Компания «Ситиматик-Волгоград» выступила партнером и участником проекта «Чистые игры», которые состоялись в преддверии Дня эколога в Городищенском районе на территории вокруг местного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Спецтранспортом, предоставленным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), было вывезено около 100 мешков бытовых отходов, а команда компании приняла активное участие в уборке территории ФОКа.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Перед началом мероприятия представитель «Ситиматик-Волгоград» рассказал о правилах раздельного сбора отходов, о пункте приема вторичного сырья «Вторматик», где можно сдавать некоторые его виды за денежное вознаграждение, о сайте vtormatik.ru и телеграм-канале t.me/vtormatik с более подробной информацией. Также была представлена деятельность регоператора по экопросвещению и работе по популяризации раздельного сбора отходов.

Напомним, «Чистые игры» — командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению собранных отходов. Большую часть собранных в ходе акции в Городищенском районе отходов составили смешанный мусор, пластик и стекло. Также было найдено несколько отработанных покрышек. Всего в экоигре приняли участие восемь команд, состоящих из студентов, представителей компаний, неравнодушных горожан и гостей города Волгограда. Чуть более чем за час участникам удалось собрать: 19 мешков пластика, 12 мешков стекла и 7 мешков металла, 11 покрышек, 13 батареек, 2 единицы крупногабаритных отходов. Все отходы были утилизированы надлежащим образом, а полезные фракции отправлены на переработку.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Победителями экологических соревнований стала объединенная команда компаний «Русский квас» и «Преформа Онлайн». На втором месте команда студентов «Экодоброта АСА», на третьем - семейная команда «Все не зря!». По традиции изюминкой соревнований стал конкурс на поиск необычных «артефактов» и рассказ легенды про них. На этот раз таких предметов было найдено более 20, среди которых шахтерский фонарь, керамическая посуда, кубок от соревнований, несколько радиоприемников и др. Некоторые находки получат «вторую жизнь», став экспонатами корпоративного «Музея не мусора» регионального оператора.

Отметим, что «Ситиматик-Волгоград» поддерживает проект «Чистые игры» на территории Волгоградской области на постоянной основе - с 2019 года обеспечивает вывоз и утилизацию отходов, собранных в ходе серий природоохранных мероприятий проекта.