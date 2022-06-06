По требованию прокуратуры в Волгоградской области отремонтировали дорогу в райцентре

На улице уложили новый асфальт. Фото: прокуратура Волгоградской области.

В городе Котельниково благодаря вмешательству прокуратуры отремонтировали дорогу на улице Волгоградской. Теперь автомобилисты и пешеходы не будут разбивать машины и обувь на многочисленных ямах и выбоинах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

На убитый асфальт на улице Волгоградской в прокуратуру пожаловались жители райцентра. Они уже давно жаловались на состояние дороги местным властям, но ямы так и не заделали. Добиваться ремонта прокуратуре пришлось через суд. В итоге по решение суда дорожное покрытие все же отремонтировали.