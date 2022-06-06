В Волгограде подвели итоги голосования по благоустройству улиц в 2023 году

Бульвар на Титова оказался пятым в очереди на благоустройство в 2023 году. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде объявили победителей рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Приведут в порядок в итоге все участвовавшие в голосовании скверы и улицы, но те, что набрали больше всего голосов, обновят первыми. Судьба остальных зависит от объемов финансирования нацпроекта, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Всего в голосовании этой весной приняли участие почти 83 тысячи волгоградцев. Более 15,5 из них отдали первенство территории возле музея-заповедника «Старая Сарепта». Второе место у бульвара на улице Казахской в границах от улицы Новосибирской до проспекта Университетского - более 14 тысяч голосов. Замыкает тройку Сурский сквер -13,7 тысячи голосов.

Далее идут продолжение обновления улиц Дзержинского и Титова, набравшие более 12 и 11 тысяч голосов соответственно. И последними с конца в семерке объектов благоустройства оказались прилегающие к Комсомольскому саду улицы Коммунистическая и Ленина, а также участок между поймой Царицы и пешеходным мостом к речпорту, обновлять которые начали в этом году. За них проголосовали 8 и 7 тысяч горожан.

В следующем году эти общественные пространства получат новые плиточные тротуары, освещение, новые растения и системы их полива.