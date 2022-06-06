На севере Волгограда подготовят места для двух ярмарок

Свою продукцию будут реализовывать местные фермеры и товаропроизводители Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэрия Волгограда утвердила 2 новых места для ярмарок в Тракторозаводском районе. Торговые зоны появятся рядом с домом №9 по улице Героев Тулы и в 500 метрах от перекрестка Третьей Продольной и улицы Шурухина. Ярмарки откроются по мере готовности предпринимателей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

Торговые точки будут предназначены для местных фермеров и товаропроизводителей. Ярмарка на улице Героев Тулы будет круглогодичной, вторая будет работать с апреля по ноябрь. На площадках укладывают твердое покрытие, строят санузлы и зоны для мусора, благоустраивается близлежащая территория. Вся продукция будет проходить санитарно-ветеринарный контроль.

Отметим, в самом северном районе Волгограда всего утверждено 9 мест для ярмарок. Во всем областном центре 66 площадок.