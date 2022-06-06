За жестокое убийство соседской хаски волгоградке дали три года условно

Суд вынес приговор. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Урюпинский городской суд 6 июня 2022 года вынес приговор 72-летней пенсионерке, которая убила лопатой собаку своей соседки. Школину признали виновной в жестоком обращении с животным и умышленном повреждении чужого имущества. Женщину приговорили к условному сроку, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, - рассказали в суде.

Как установил суд, соседская хаски в январе 2022 года забежала во двор Школиной. Спасая свою козу, пенсионерка ударила собаку ребром лопаты по голове. Потом накинула на шею псу металлическую проволоку и продолжала бить, пока хаски не умерла. Свою вину женщина признала лишь частично. В суде она заявила, что если бы соседка считала собаку своим имуществом, то следила бы за ней гораздо лучше.