В Волгограде пойдет под суд москвичка на BMW, из-за которой в ДТП погибла семья

Ford превратился в груду металла. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела об аварии, в которой погибли семейная пара и ее 6-месячный сын. В совершении смертельного ДТП обвиняется 47-летняя москвичка. 20 июня 2021 года семья из Волгограда на автомобиле «Ford» отправилась во Фролово. За рулем был 31-летний мужчина, на переднем пассажирском сидении находилась его жена, в детских креслах – 6-месячный сын и 3-летняя дочь. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области

На подъезде к Фролово на трассе Р-22 «Ford» начал уходить от столкновения с совершавшим обгон «BMW». Машина с семьей оказалась на обочине, из-за неконтролируемого заноса затем он оказался на встречной полосе, где столкнулся с фурой «DAF». Супруги и младенец погибли на месте ДТП, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас угрозы ее жизни здоровью. Виновница ДТП на «BMW» - 47-летняя жительница Москвы - скрылась, после следственных и оперативных действий ее задержали. Суд отправил ее в СИЗО, вину она не признавала.

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела. В ближайшее время материалы направят в прокуратуру для утверждения обвинения.