Музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде летом возьмет всего два выходных

Музеи Волгограда летом будут работать дольше. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Три военных музея заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде летом 2022 года будут работать практически без выходных. Кроме того, музей-панорама до сентября продлил время работы по пятницам и субботам до 20.00, чтобы как можно больше горожан и гостей города смогли посмотреть экспозиции, сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике.

Так, с 13 июня по 31 августа 2022 года музей-панорама «Сталинградская битва» с воскресенья по четверг будет работать по летнему графику – с 10 до 18 часов, в пт. и сб., - с 10 до 20 часов. Выходных летом в музее будет всего два – 4 июля и 1 августа.

Музей «Память» в подвале ЦУМа, где взяли в плен фельдмаршала Паулюса и штаб 6-й немецкой армии, тоже отменил выходные по понедельникам. Не будет принимать посетителей музей только 11 июля и 22 августа. Время работы – с 10 до 18 часов.

Мемориально-исторический музей напротив вокзала Волгоград-1 возьмет три выходных этим летом - 20 июня, 18 июля и 15 августа 2022 года. В остальные дни выставки будут доступны с 10.00 до 18.00.

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Заказать экскурсии можно по телефонам:

Музей-панорама «Сталинградская битва»: 8(8442) 55-00-83

Музей «Память»: 8(8442) 38-60-67

Мемориально-исторический музей: 8(8442) 55-01-51, доб. 1104