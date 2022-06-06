В Волгограде из-за часов студенту угрожали пистолетом

Полицейские задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде студент стал жертвой разбойного нападения. 19-летний учащийся колледжа шел по улице в Ворошиловском районе. К нему подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина. Он стал угрожать пистолетом и забрал у студента наручные часы, после чего уехал. Парень обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого разбоя и задержали его. Им оказался ранее судимый 30-летний волгоградец, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Задержанный сознался в преступление. У него изъяли похищенные у студента часы, а также пневматический пистолет. Решается вопрос о заключении под стражу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Волгоградцу грозит до 10 лет тюрьмы.