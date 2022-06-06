В Волгоградской области два водителя погибли, врезавшись в дерево и в столб

На московской трассе в Городищенском районе «Лада» протаранила столб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Два водителя отечественных легковушек погибли на дорогах Волгоградской области в минувшие сутки. Одно смертельное ДТП произошло в Светлоярском районе, где 34-летний водитель «Лады -21230» врезался в дерево. А на московской трассе в Городищенском районе 44-летний водитель «Лады-21144» протаранил столб, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

Авария на дороге от трассы Р-22 «Каспий» к селу Плодовитому в Светлоярском районе произошла около пяти часов утра. По предварительным данным, 34-летний водитель легковушки не справился с управлением. Машина вылетела на правую обочину и врезалась в дерево. Водитель погиб на месте.

Ближе к восьми часам утра 44-летний водитель «Лады-21144» на 935 километре московской трассы протаранил световую опору. От сильного удара машина превратилась в кучу металлолома, обломки разбросало по обочине. Водитель получил не совместимые с жизнью травмы. Он погиб до приезда бригады скорой помощи.

Смертельным исходом для еще одного водителя «Лады» в тот же день закончилось столкновение с автобусом.