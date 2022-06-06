В Волгоградской области «Лада» столкнулась с автобусом: водитель погиб, двое в больнице

Легковушка превратилась в груду металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП случилось поздним вечером 5 июня на московской трассе в Волгоградской области. Неподалеку от Урюпинска «Лада Калина» столкнулась с рейсовым автобусом «Неоплан 116», следующим из Москвы. От удара легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель скончался, двое пассажиров в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- По предварительным данным, ехавший в сторону Москвы 38-летний водитель «Лада Калина» не убедился в безопасности маневра при обгоне и совершил касательное боковое столкновение с автобусом «Неоплан 116», который двигался во встречном направлении, - рассказали в полиции региона.

Автобус получил незначительные повреждения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

От сильного удара «Лада Калина» вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. Машина буквально превратилась в груду железа. 38-летний водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте ДТП до приезда службы скорой помощи. В больницу с места аварии медики увезли двоих человек - 25-летнего и 36-летнего пассажиров легковушки. Пассажиры автобуса не пострадали.

Еще два смертельных ДТП произошло на дорогах области в минувшие сутки.