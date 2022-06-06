В Волгограде пенсионер получил ключи от квартиры благодаря собранному за 1 день миллиону

Волгоградец очень рад новым покупкам. Фото: телеграм-канал Елены Тришиной

Валентин Аушев, пенсионер из Волгограда, отмечает новоселье. Мужчина получил квартиру и собственное жилье, которого у него не было 15 лет. Он жил в подвале без воды и туалета. Чудо произошло благодаря неравнодушным людям и блогеру из Москвы Елене Тришиной.

О Валентине Валентиновиче Елена узнала от волгоградки, которая написала ей о непростой судьбе пенсионера. Мужчина оказался в сложной ситуации после развода с женой. Жил в неблагоустроенном подвале. Москвичка рассказала о нем в своем блоге и уже через день сумела собрать 1 миллион 234 тысячи рублей. Они пошли на покупку однокомнатной квартиры, мебели и техники. Также одна из женщин отправила для пенсионера хороший фотоаппарат – мужчина любит фотографировать.

Также Елена сходила с Валентином Валентиновичем по магазинам и обновила его гардероб. Теперь волгоградец стал завидным женихом: модником со своей квартирой и с огромным желанием жить и творить.