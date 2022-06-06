Волгоградскую жару обсудили на совещании у губернатора

В жару чиновники должны обеспечить работу фонтанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградскую область пришла жара. Волгоградцы спасаются под палящим солнцем либо дома под сплит-системами, либо на озерах, реках и в зеленых зонах. Подготовку к сезону экстремальных температур, а также усиление межведомственного контроля за работой летних оздоровительных лагерей, организацию безопасного отдыха на воде обсудил на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров со своими заместителями. Глава региона поручил в ближайшее время открыть пляжи и наладить работу фонтанов.

Из-за жары уже сейчас волгоградцы едут отдыхать, в том числе, на необустроенные водоемы, что приводит к трагедиям. К началу лета уже неутешительная статистика по гибели людей не воде.

- Только за 2 месяца этого года число погибших на водных объектах уже составило 10 человек. Это вызывает серьёзное беспокойство, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Губернатор обратил внимание на то, что жители должны обязательно соблюдать правила пребывание на воде, разжигания огня. Из-за палящего солнца опасно находиться долгое время на улице без головных уборов и без воды.

По итогам оперативного совещания был поставлен ряд задач. Деятельность детских летних лагерей должна обеспечиваться межведомственным контролем, комплексной безопасностью. В населенных пунктах организуют места для пляжного отдыха, которые будут соответствовать всем нормам и оборудованы спасательными постами. Вместе с МЧС чиновники будут патрулировать акватории у пляжей, лагерей и следить за маломерными судами. В торговых точках и аптеках региона планируется организовать пункты здоровья для пожилых людей, где они смогут измерить давление и отдохнуть в прохладе. Главы муниципалитетов во время жары должны обеспечить работу фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых фонтанчиков.