В Волгограде бдительный сторож задержал прохожего с винтовкой возле школы

Винтовка оказалась сломанной. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

В Кировском районе Волгограда утром 6 июня прохожие увидели, как полицейские возле школы №24 задержали мужчину. В его руках была винтовка. Волгоградцы решили, что случилось ЧП. В ГУ МВД по Волгоградской области поспешили успокоить. Никто не собирался нападать на школу.

Мужчина нес сломанную пневматическую винтовку в ремонт. Когда он проходил мимо учебного заведения, его заметил сторож. Он решил, что волгоградец может быть опасен, поэтому вызвал полицию и сообщил о вооруженном человеке, - пояснили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Приехвшие сотрудники ППС проверили у мужчины документы и нашли подтверждение его слов: никакого злого умысла у того не было, а пневматика действительна была сломана.

Полицейские поблагодарили охранника за бдительность. Если бы ее проявили когда-то в Казани, где вооруженный 19-летний парень расстрелял детей и учительницу, все могло пойти по-другому сценарию