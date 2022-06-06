В двух районах Волгограда 8 июня отключат газ

Газа в домах не будет практически весь день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 8 июня 2022 года, жители двух районов Волгограда временно останутся без голубого топлива. Неотложные плановые ремонтные работы пройдут в этот день на газопроводах в Центральном и Советском районах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Чтобы избежать аварийных и непредвиденных ситуаций, горожан просят не включать плиты и колонки. В центре Волгограда отключения газа запланированы 8 июня 2022 с 7 часов утра до 18.30 в одном единственном доме – на улице Коммунистической, 9. А в Советском районе газа не будет с 9 до 18 часов в поселке Горная Поляна по адресам:

ул. 29 Линия, 11,122,123;

ул. 30 Линия, 7 (ул. Богомолова, 15), 8 (ул. Богомолова, 13);

ул. Агашиной (23 Линия, 26,27,29,31,66,68,72,73+баня, кухня,75), (33 Линия, 11,13,27,118,120,126),2,4; 3,6,8,11,13, 17,19,27,31, 37,51,52, 54,56,57,58,59,61А,71;

ул. Буркова (22 Линия, 12-25); 1,1А;

ул. Богомолова, 1,5,10,48, 2,8,12,14, (30 Линия, 23), (28 Линия, 35);

ул. Волгоградская, 3Г,16 кв.1,26,28,32,34;

ул. Засекина, 10,12,18,20,22,26, 62, (20 Линия, 9А,11А,33,34,36, 37,38,47,48,49,64, 65,66,162,163, 179,180);

ул. Клюкова, 9,17А,17Б,20Б,25,26,26А,27,29,30,31,33,34,36;

ул. Лапикова, 9А,24,26,36,36/1,37,38,40,46,48,54, 35Б,35Г, (34,35 Линия, 149,155,156, 159,167,169+К), (40 Линия, 19,20);

ул. Любимова, 24Б,25,26,30,32,36,38,39,43,47,49А,49Б;

ул. Окунева, 13,13/1,14,16, 18,28,30,34, 41,51,55,67,76; (26 Линия, 50,51,52, 55,57,59,60, 61,63,88,96-102); (32 Линия, 64,65,67 ,68,69,70,73,76, 77,79,83,85, 86,87,90,92,93, 95,96,97);

ул. Платонова, 6,8, 9,10,20,41, (31 Линия, 21,38,39,41,42, 50,51,53,55-60), (27 Линия, 39,40,42-46);

ул. Пожарского, 344,346,348,350,352 (с1 по 8 корпус).

ул. Стругацких (10 Линия, 62,100);

ул. Угловая;

ул. Шукшина, 3Д,5Д,7Д, (21 Линия 1,2,3А, 4,5,6,7, 8+К,14).