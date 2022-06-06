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Общество6 июня 2022 7:44

Директора школ Волгограда отчитались о доходах за 2021 год

Шестеро из них заработали более двух миллионов рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Стали известны школы, где работают самые высокооплачиваемые директора

Стали известны школы, где работают самые высокооплачиваемые директора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директора школ Волгограда раскрыли свои доходы за 2021 год, декларации появились на сайте мэрии. Руководители образовательных учреждений имеют разные заработки, кто-то за год заработал около миллиона рублей, некоторые же могут похвастаться более высокой суммой. У шестерых директоров волгоградских школ заработки составили более двух миллионов в год. Сайт volgograd.kp.ru публикует самых высокооплачиваемых руководителей образовательных учреждений.

В Дзержинском районе возглавляющая школу №85 Наталья Розонова в прошлом году заработала 2 миллиона 850 тысяч рублей. У нее есть земельный участок, жилой дом, доля в квартире, 2 нежилых помещения и 2 участка под объекты торговли. Директор лицея №9 Ирина Жигульская задекларировала 2 миллиона 139 тысяч рублей. Также она владеет тремя квартирами, в двух из которых у нее доли, а также гаражом. У директора основной школы №104 Ворошиловского района Елены Лымарь доход составил 2 миллиона 595 тысяч рублей. У нее также земельный участок с домом и квартира.

В Тракторозаводском районе директор школы №3 Светлана Прохорова задекларировала за год 2 миллиона 273 тысячи рублей. В ее собственности дачный участок, гаражный бокс, кроссовер «Kia Sportage», в пользовании квартира. Директор школы №18 Жанна Савенко заработала 2 миллиона 124 тысячи рублей. Она имеет доли земли поселений и в жилом доме, а также иномарку «Tiggo 7 Pro». Директор школы №27 Людмила Кулина заработала 2 миллиона 64 тысячи рублей. В собственности у нее квартира, а в пользовании – комната, квартира, гараж.