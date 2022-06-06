Директора школ Волгограда отчитались о доходах за 2021 год

Стали известны школы, где работают самые высокооплачиваемые директора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директора школ Волгограда раскрыли свои доходы за 2021 год, декларации появились на сайте мэрии. Руководители образовательных учреждений имеют разные заработки, кто-то за год заработал около миллиона рублей, некоторые же могут похвастаться более высокой суммой. У шестерых директоров волгоградских школ заработки составили более двух миллионов в год. Сайт volgograd.kp.ru публикует самых высокооплачиваемых руководителей образовательных учреждений.

В Дзержинском районе возглавляющая школу №85 Наталья Розонова в прошлом году заработала 2 миллиона 850 тысяч рублей. У нее есть земельный участок, жилой дом, доля в квартире, 2 нежилых помещения и 2 участка под объекты торговли. Директор лицея №9 Ирина Жигульская задекларировала 2 миллиона 139 тысяч рублей. Также она владеет тремя квартирами, в двух из которых у нее доли, а также гаражом. У директора основной школы №104 Ворошиловского района Елены Лымарь доход составил 2 миллиона 595 тысяч рублей. У нее также земельный участок с домом и квартира.

В Тракторозаводском районе директор школы №3 Светлана Прохорова задекларировала за год 2 миллиона 273 тысячи рублей. В ее собственности дачный участок, гаражный бокс, кроссовер «Kia Sportage», в пользовании квартира. Директор школы №18 Жанна Савенко заработала 2 миллиона 124 тысячи рублей. Она имеет доли земли поселений и в жилом доме, а также иномарку «Tiggo 7 Pro». Директор школы №27 Людмила Кулина заработала 2 миллиона 64 тысячи рублей. В собственности у нее квартира, а в пользовании – комната, квартира, гараж.