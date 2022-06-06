В этом году уже 500 волгоградцев обратились с укусами клещей

Клещей в этом году больше, чем обычно. Фото: Александр БОЙКО

В этом году тепло пришло в Волгоградскую область позже обычного. Но, к сожалению, клещей от этого меньше не стало. Наоборот, они особенно активны в 2022 году. Уже более 500 волгоградцев обратились с укусами клещей в больницы. Это больше средних многолетних значений. Как сообщает Роспотребнадзор по Волгоградской области, случаев заболеваний, переносимых этими членистоногими, пока нет. Ни Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), ни клещевого боррелиоза в регионе не зафиксировано.

Специалисты в лаборатории изучили «сданных» на анализ клещей и выяснили, что 2 процента из них инфицированы КГЛ.

Кстати, в этом году, как и обычно, часть общественных территорий и парков обработали против клеща. Ну а для тех, у кого есть вопросы об опасности вирусов, которые переносит маленькое членистоногое, в мае работала «горячая линия».