Каждый пятый волгоградец работает больше 10 часов в день

В Волгограде больше 10 часов в день работают медики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди жителей Волгограда и области выяснили, сколько длится их рабочий день. Оказалось, что многие волгоградцы ежедневно перерабатывают. Почти каждый пятый житель (23%) работает больше 10 часов в день, рассказали сайту volgograd.kp.ru в сервисе по поиску работы hh.ru. По России этот показатель ниже – 20%. У 45% волгоградцев рабочий день длится 8-10 часов, у 32% опрошенных – до 8 часов.

Больше 10 часов в день работают в основном медики, фармацевты, представители сферы туризма и сотрудники гостиниц. От 8 до 10 часов рабочий день длится у управленцев, юристов, специалистов по персоналу и сотрудников сферы продаж.

При переработке у многих людей возникают проблемы со здоровьем. Их имеют 60% сотрудников, которые регулярно вынуждены перерабатывать. У них появляются боли в спине, ногах, головные боли, лишний вес, варикоз, гипертония, садится зрение.