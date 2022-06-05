Росстат: зарплата в Волгоградской области выросла до 41 524 рублей

Доходы волгоградцев выросли. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Среднемесячная номинальная зарплата жителей Волгоградской области по состоянию на март 2022 года составила 41 524 рублей. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на опубликованную информацию Росстата. Ведомство обновило данные о доходах жителей региона.

Так, в декабре 2021 года волгоградец в среднем получал 49 901 рубль, а в январе и феврале доходы немного упали – до 38 308 и 37 158 рублей соответственно. К весне заработок снова вырос, причем сразу на четыре тысячи.

Добавим, что в Ростовской области в марте в среднем зарабатывали 42 751 рубль, в Астраханской – 42 884 рубля.