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Общество5 июня 2022 14:21

Росстат: зарплата в Волгоградской области выросла до 41 524 рублей

Профильное ведомство опубликовала данные о доходах жителей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Доходы волгоградцев выросли.

Доходы волгоградцев выросли.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Среднемесячная номинальная зарплата жителей Волгоградской области по состоянию на март 2022 года составила 41 524 рублей. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на опубликованную информацию Росстата. Ведомство обновило данные о доходах жителей региона.

Так, в декабре 2021 года волгоградец в среднем получал 49 901 рубль, а в январе и феврале доходы немного упали – до 38 308 и 37 158 рублей соответственно. К весне заработок снова вырос, причем сразу на четыре тысячи.

Добавим, что в Ростовской области в марте в среднем зарабатывали 42 751 рубль, в Астраханской – 42 884 рубля.