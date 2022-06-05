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Общество5 июня 2022 12:29

6 июня в Волгоградской области ожидается похолодание

Синоптики обещают +25 и грозы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
6 июня ожидается небольшое похолодание.

6 июня ожидается небольшое похолодание.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочая июньская неделя в Волгоградской области начнется с дождей и похолодания. Синоптики прогнозируют спад среднесуточных температур, а также холодный ветер. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Гидрометцентре, 6 июня в некоторых районах пройдут ливни и грозы. Ночь принесет прохладу до +14...+19º (местами до +9º), а днем будет +23...+25º. Отметим, что сегодня стоит настоящее пекло – до +35-ти.

Волгоградцев предупреждают о сильном северном ветре. Его порывы достигнут 6-11 м/с, а во время грозы - 15-20 м/с. Стоит учесть это и не парковать машины под старыми деревьями или хлипкими конструкциями.

В Волгограде 6 июня будет чуть теплее – до +25...+27º.