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Происшествия5 июня 2022 10:30

Под Волгоградом водитель «КамАЗа» насмерть сбил старушку

Женщину довезли до больницы, где она умерла от травм
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Женщина умерла в больнице.

Женщина умерла в больнице.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 июня на трассе в направлении Средней Ахтубы насмерть сбили 81-летнюю женщину. ДТП произошло в 07.30 часов на 3 километре автодороги. 30-летний мужчина ехал за рулем «КамАЗа» со стороны Краснослободска. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, водитель не заметил старушку, ищущую по обочине, и сбил ее.

- Он совершил наезд на 81-летнюю пешехода, которая переходила проезжую часть в не установленном месте перед близко идущим транспортом справа налево по ходу движения автомобиля, - добавили в полиции.

Очевидцы страшной аварии вызвали скорую. Врачи экстренно госпитализировали пострадавшую, однако в больнице женщина скончалась.