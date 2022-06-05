Под Волгоградом продолжаются поиски 8-летнего мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот уже третьи сутки в окрестностях хутора Тарасов в Даниловском районе Волгоградской области разыскивают 8-летнего ребенка. Мальчик пропал 3 июня. Напомним, ребенок вместе с братьями отдыхал на реке Медведица. Ребята поссорились и мальчик решил сбежать в трусах и майке. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, к поискам подключены все силы.

- По тревоге был поднят личный состав полицейского подразделения. В настоящее время к мероприятиям по поиску привлечены сотрудники соседних отделов полиции, выехали руководители регионального Главка МВД, - уточнили в ГУ МВД.

Обыскивают все постройки, опрашивают местных жителей. О местонахождении ребенка необходимо сообщить в полицию (02, 112, 84461-5-36-86 и 30-43-45). Рост ребенок примерно 100-105 сантиметров, у него черные волосы, он худенький. На нем были плавки черного цвета.