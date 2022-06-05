В центре Волгограда водитель «Тойоты» врезался в столб и погиб

Мужчину не спасли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24-летний водитель «Тойоты Краун» погиб в результате ДТП в Центральном районе Волгограда. Авария произошла 4 июня в 21.30 часов на улице Рокоссовского. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД, молодой человек ехал со стороны Кубанской в направлении Невской.

- Напротив дома № 30 по Рокоссовского не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, - уточнили в полиции.

В итоге мужчина получил смертельные травмы. он скончался в скорой помощи, так и не доехав до больницы. Его 20-летнюю пассажирку госпитализировали.