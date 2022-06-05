В Волгограде у торговца наркотиков нашли кило героина

В Волгограде у торговца наркотиков нашли 1 кило героина Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

29-летний житель одной из республик Закавказья стал фигурантом уголовного дела за незаконный оборот наркотиков. Мужчину поймали в Волгограде с большой партией героина. Пакет весом почти 1 килограмм изъяли.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, закладчик проживал в Тракторозаводском районе, там же по месту жительства он расфасовывал товар для зависимых. Затем прятал в закладках. После задержания мужчину взяли под стражу.

- Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность вплоть до 20 лет лишения свободы, - уточнили в полиции.