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Происшествия5 июня 2022 6:36

В Волгограде у торговца наркотиков нашли кило героина

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде у торговца наркотиков нашли 1 кило героина

В Волгограде у торговца наркотиков нашли 1 кило героина

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

29-летний житель одной из республик Закавказья стал фигурантом уголовного дела за незаконный оборот наркотиков. Мужчину поймали в Волгограде с большой партией героина. Пакет весом почти 1 килограмм изъяли.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, закладчик проживал в Тракторозаводском районе, там же по месту жительства он расфасовывал товар для зависимых. Затем прятал в закладках. После задержания мужчину взяли под стражу.

- Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность вплоть до 20 лет лишения свободы, - уточнили в полиции.