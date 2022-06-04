В Волгоградской области вторые сутки не могут найти 8-летнего мальчика

Волонтеры на хутор выехали сегодня днем и присоединились к поискам. Фото: vk.com/la_volgograd

Более 200 человек, среди которых полицейские, казаки, волонтеры и просто неравнодушные люди, сейчас ищут 8-летнего Диму Ильина из хутора Тарасов Даниловского района.

Мальчик пропал 3 июня. Вместе с отцом и братьями ребенок отправился на речку, но домой не вернулся. Как рассказал отец полиции, мальчишки поссорились и Дима ушел в неизвестном направлении в одной майке и плавках. Дети думали, что брат быстро вернется, но тот так и не пришел. Отец написал заявление в полицию. К поискам тут же подключились местные казаки, ребенка ищет полиция, волонтеры и жители хутора.

Осмотрели берег Медведицы, поля вокруг, искали до поздней ночи, но пока следов мальчика не увидели. Волонтеров для поиска Димы набирает известный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Приметы мальчика: рост около 140 сантиметров, худощавый, карие глаза темно-русые волосы. На ребенке были только трусы и майка.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят позвонит в полицию по «02», в единую службу спасения «112» или по бесплатному номеру 88007005452. Также можете предложить свою помощь в качестве волонтеров.