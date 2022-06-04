В Волгоградской области наградили победителей чемпионата «Абилимпикс»

Победители смогут потратить их на учебу или оборудование. Фото: администрация Волгоградской области

Вот уже не первый год в Волгоградской области проводится чемпионат профессионального мастерства для инвалидов «Абилимпикс». И каждый раз участники показывают свой профессионализм и огромную волю к победе. На этот раз победителями стали шесть человек. Все они получили денежные сертификаты на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.\

Их они смогут потратить на оплату дополнительного профессионального образования или на покупку средств для реабилитации. Причем сделать это можно будет в любое время. И сейчас и через пять лет.

В категории «Ландшафтный дизайн» выиграл Владимир Лихолетов, в категории «Веб-разработка» Михаил Огарков, в компетенции «Массажист» первое место получил Данил Золотко, призером в «Веб-дизайне» стал Андрей Челядинов. Владимир Чеклов победил в категории «Выпечка», а Виктор Фадеев стал лучшим в «Декорировании тортов».