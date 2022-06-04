В Волгограде в мае чаще всего детей называли Евами и Артемами

В мае в Волгоградской области родились 1329 детей.

В мае в Волгоградской области на свет появилось 1329 детей. Имя для многих младенцев родители придумывают заранее. Называют в честь дедушек или ищут красивое созвучие с отчеством. Но есть и такие, кто определяет, как зовут ребенка, когда его видит в первый раз. Как сообщает комитет юстиции Волгоградской области, в минувшем месяце чаще всего мальчикам давали имена Артем, Максим и Александр, а среди девочек чаще всего были Евы, Виктории и Марии. Но есть родители, захотевшие для своих детей звучные и редкие имена. Например, в Волгограде теперь живут Авраам, Аким, Мартин и Яромир, Евсия, Лукерья, Тея и Эмили.