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Общество4 июня 2022 12:58

В Волгограде в мае чаще всего детей называли Евами и Артемами

На свет появились также Тея, Мартин и Яромир
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
В мае в Волгоградской области родились 1329 детей.

В мае в Волгоградской области родились 1329 детей.

В мае в Волгоградской области на свет появилось 1329 детей. Имя для многих младенцев родители придумывают заранее. Называют в честь дедушек или ищут красивое созвучие с отчеством. Но есть и такие, кто определяет, как зовут ребенка, когда его видит в первый раз. Как сообщает комитет юстиции Волгоградской области, в минувшем месяце чаще всего мальчикам давали имена Артем, Максим и Александр, а среди девочек чаще всего были Евы, Виктории и Марии. Но есть родители, захотевшие для своих детей звучные и редкие имена. Например, в Волгограде теперь живут Авраам, Аким, Мартин и Яромир, Евсия, Лукерья, Тея и Эмили.