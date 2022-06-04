Волгоград останется транзитным аэропортом до 12 июня

Волгоградский аэропорт остался транзитным. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Росавиация 4 июня сообщила об очередном продлении режима временного ограничения. Вот уже больше трех месяцев закрыты для полетов 11 аэропортов. И до 12 июня самолеты не смогут летать в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Это связано со спецоперацией, проводимой на Украине и сделано из соображений безопасности. Авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты. Среди транзитных городов указан и Волгоград. Кроме того в списке есть Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь, Москва.

Будут ли после 12 июня продлевать запреты, пока неизвестно. Но как говорят эксперты ,южные аэропорты будут закрыты до тех пор, пока не решится вопрос с конфликтом с соседним государством.