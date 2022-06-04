Летевший из Волгограда в Санкт-Петербург самолет добрался с приключениями

Пассажиры даже не подозревали о происшествии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пассажиры, летевшие поздно вечером 3 июня из Волгограда в Санкт-Петербург на самолете SSJ-95 аваикомпании "Аэрофлот", даже не подозревали о происшествии на борту. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, при заходе на посадку в аэропорту Пулково пилот доложил диспетчерам, что наблюдает под воздушным судном луч лазера зеленого цвета. К счастью, он не достиг цели – ослепления не было. Экипаж продолжил посадку. Уже через несколько минут пассажиры по традиции аплодировали пилотам за прекрасное приземление.

Ослепление лазером – серьезное происшествие. Ведь это может привести к катастрофическим последствием. Пилот на несколько минут может потерять ориентацию в пространстве. Во многих странах за подобные вещи предусмотрено уголовное наказание.