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Общество4 июня 2022 10:45

В Волгограде спасли упавшую в коллектор косулю

Животное вызволяли сотрудники облохоты
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
Животное отвезли в лесной массив в Дубовском районе. Фото: облкомприроды

Животное отвезли в лесной массив в Дубовском районе. Фото: облкомприроды

О попавшем в безвыходное положение животном сообщили жители Красноармейского района Волгограда в первых числах июня. Они заметили косулю, которая тщетно пыталась выбраться из ремонтируемого коллектора, куда упала накануне.

На место приехали инспекторы облохоты. Они как могли пытались успокоить животное, а затем аккуратно его достали из «ловушки». После этого был тщательный осмотр. Ведь если нашлись травмы, косулю необходимо было доставить к ветеринарам. Но к счастью, она осталась целой и невредимой. Сотрудники приняли решение отвезти животное подальше от города, где нет подобных коммуникаций и поменьше людей. В этот же день дикого зверя выпустили на территорию лесного фонда Дубовского района.