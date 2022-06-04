В Волгограде спасли упавшую в коллектор косулю

Животное отвезли в лесной массив в Дубовском районе. Фото: облкомприроды

О попавшем в безвыходное положение животном сообщили жители Красноармейского района Волгограда в первых числах июня. Они заметили косулю, которая тщетно пыталась выбраться из ремонтируемого коллектора, куда упала накануне.

На место приехали инспекторы облохоты. Они как могли пытались успокоить животное, а затем аккуратно его достали из «ловушки». После этого был тщательный осмотр. Ведь если нашлись травмы, косулю необходимо было доставить к ветеринарам. Но к счастью, она осталась целой и невредимой. Сотрудники приняли решение отвезти животное подальше от города, где нет подобных коммуникаций и поменьше людей. В этот же день дикого зверя выпустили на территорию лесного фонда Дубовского района.