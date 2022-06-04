Волгоградцы идут под суд за кражу и убийство европейского благородного оленя

Мужчин будут судить за хищение чужого имущества. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношениии двух жителей Жирновского района. Мужчин обвиняют в краже чужого имущества путем незаконного проникновения. Волгоградцы украли европейского благородного оленя.

Полицейские выяснили, что 12 июня 2021 года двое мужчин на УАЗике вместе с сыновьями отправились на рыбалку. Подростков оставили на берегу с удочками, а сами отправились погонять в лес. Они заметили огороженный вольер и пасущихся там оленей. Два приятеля прекрасно знали, что это частная территория и животные принадлежат местному бизнесмену. Но все равно перелезли через ограду и четырьмя выстрелами убили одно из зверей. На месте разделали тушу, и взяли ее с собой домой.

Владелец питомника написал заявление в полицию. Он рассказал, что разводил европейского благородного оленя ради рогов, которые те сами скидывают раз в год. Их он продавал.

Ущерб специалисты оценили в 200 тысяч рублей.

Любителей пострелять быстро нашли и возбудили в отношении них уголовное дело. Олень считается имуществом, поэтому и статья 158 УК РФ.

- Дело в отношении одного из них уже передали в суд, а расследование в отношении второго еще продолжается. Им гозит до 5 лет лишения свободы, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.