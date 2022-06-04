Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июня 2022 8:50

В Волгограде официально сдали в эксплуатацию новый корпус Волгоградского онкодиспасера

Помещения готовят к приему пациентов
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
Перед онкодиспасером возвели фонтан.

Перед онкодиспасером возвели фонтан.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде официально введен в эксплуатацию только что построенный корпус Волгоградского областного онкологического диспансера. Об этом сообщает комитет здравоохранения Волгоградской области. Лечебно-диагностический центр сумели сделать от котлована до многоэтажного здания с новыми современными помещениями за три года.

В операционных установлено самое современное оборудование.

В операционных установлено самое современное оборудование.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Площадь объекта более 20 тысяч квадратных метров, на которых расположились детская и взрослая поликлиники, отделения маммологии эндоскопии, лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии, современные операционные. Также не забыли и про прилегающую территорию. Здесь сделали небольшой парк с фонтаном и детской площадкой. Оборудовали парковку на 120 машин.

Медики и руководство онкоцентра готовят помещения к приему пациентов. Почти все оборудование закуплено. Сейчас врачи проходят обучение для работы на нем. Набирается штат высококвалифицированных специалистов. Часть кадров пригласили на работу из Москвы и Санкт-Петербурга, где есть подобные современные центры.