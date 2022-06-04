В Волгограде официально сдали в эксплуатацию новый корпус Волгоградского онкодиспасера

Перед онкодиспасером возвели фонтан. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде официально введен в эксплуатацию только что построенный корпус Волгоградского областного онкологического диспансера. Об этом сообщает комитет здравоохранения Волгоградской области. Лечебно-диагностический центр сумели сделать от котлована до многоэтажного здания с новыми современными помещениями за три года.

В операционных установлено самое современное оборудование. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Площадь объекта более 20 тысяч квадратных метров, на которых расположились детская и взрослая поликлиники, отделения маммологии эндоскопии, лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии, современные операционные. Также не забыли и про прилегающую территорию. Здесь сделали небольшой парк с фонтаном и детской площадкой. Оборудовали парковку на 120 машин.

Медики и руководство онкоцентра готовят помещения к приему пациентов. Почти все оборудование закуплено. Сейчас врачи проходят обучение для работы на нем. Набирается штат высококвалифицированных специалистов. Часть кадров пригласили на работу из Москвы и Санкт-Петербурга, где есть подобные современные центры.