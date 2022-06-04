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Общество4 июня 2022 8:28

В Волгограде снова пытаются продать «Дом Печати»

За здание назначил цену в 86 миллионов рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
"Дом печати" пытаются продать не первый раз.

"Дом печати" пытаются продать не первый раз.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области объявил очередной аукцион по продаже здания «Дома Печати». Стоимость 5 тысяч квадратных метров нежилых помещений 86 миллионов рублей. Будущий владелец должен внести задаток в 20 процентов от стоимости – порядка семи миллионов рублей.

Заявки планируют принимать с 6 июня, а сами торги состоятся 12 июля.

Это не первые торги по продаже «Дома Печати». Первые объявили в 2021 году, но не нашлось желающих. Здание проблемное, оно находится на одной территории с объектом культурного наследия. Поэтому не все хотят с ним связываться, несмотря на удобное месторасположение – возле железнодорожного вокзала.

Еще одни торги объявляли в мае 2022 года, но их отменили по желанию самого облкомимущества.