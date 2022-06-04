Волжские водители сбили подростков на самокате и велосипеде

Детям еще раз стоит напомнить о правилах дорожного движения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Для детворы наступила счастливая пора. У большинства закончились занятия в школе и можно радоваться жизни. Правда, не всегда развлечения школьников заканчиваются хорошо. Каждый день в сводках ГИБДД появляются дети на велосипедах и самокатах, которых сбили водители. По данным за 3 июня в Волжском пострадали сразу два подростка.

Днем на улице Прокатной пенсионер на «Фольксваген Тауреге» на нерегулируемом перекрестке с улице Тамбовской сбил 15-летнего школьника на велосипеде. Ребенок получил травмы, но от госпитализации отказался.

В половине 10 вечера 27-летний мужчина на «десятке» ехал по улице Ленина и напротив дома №283 наехал на 16-летнего самокатчика, которй переезжал дорогу по «зебре» на самокате. В итоге подросток попал в больницу с травмами.

Сотрудники ГИБДД просят родителей напомнить своим детям правила дорожного движения. Ну а водителям стоит быть очень внимательными во время каникул.