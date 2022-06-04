В Волгоградской области двое мужчин погибли в загоревшемся из-за аварии «Патриоте»

Мужчины погибли до приезда "скорой". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Страшная авария на трассе "Саратов-Волгоград» произошла около часа ночи 4 июня. Водитель на «Ладе Гранте" ехал из Саратова в сторону Камышина. 47-летний мужчина выехал на встречку, чтобы обогнать другую машину, но не успел завершить маневр. Он по касательной столкнулся с «УАЗ Патриотом». От удара внедорожник наехал на металлическое ограждение а затем перевернулся в кювет. Из-за аварии машина загорелась. Но 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли еще раньше – от удара о препятствие. Травмы оказались очень серьезными. Приехавшие медики лишь зафиксировали смерть двух мужчин.

- Сейчас сотрудники разбираются в обстоятельствах ДТП, - пояснили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Скорее всего, водителю «Гранты» предстоит перед судом ответить за гибель людей.