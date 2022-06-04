В Волгограде обещают жаркие выходные с дождями и грозами

В Волгограде возможны ливни с грозами. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградское лето радует привычной жарой. Несмотря на обилие мошкары и комаров, многие отправились подальше от душного города на природу. Ночные температуры пока не такие высокие, так что можно и на даче с удовольствием отдохнуть и в палатке ночь провести. Правда, стоит учитывать прогноз погоды от Волгоградского гидрометцентра. Синоптики обещают 4 июня кратковременные дожди и грозы. Днем столбик термометра поднимется до +33, а ночью будет держаться от +13 до +18. Также ожидается сильный ветер порывами до 16 метров в секунду.

5 июня будет также жарко – до +32. Местами пройдут грозы с кратковременными ливнями. Во время непогоды ветер может достигать 17 метров в секунду.

Кстати, соблюдайте обязательно правила пожарной безопасности. Брошенная бутылка, окурок может привести при таком ветре к сильному пожару. Также не следует разводить костры. Сейчас они запрещены по закону – в Волгоградской области пожароопасный период. Штраф за нарушение – 4 тысячи рублей.