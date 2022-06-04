В Волгограде три часа тушили сильный пожар на заводе вторсырья

Пожар ликвидировали к двум часам ночи. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Вечером 3 июня жители Кировского района Волгограда и даже части Красноармейского были напуганы звуками взрывов. Резкие хлопки доносились со стороны поселка Бекетовка. В соцсетях волгоградцы делились своими опасениями: взрыв газовых баллонов, очередь из автомата Калашникова, и даже теракт. Но когда стало видно огненное зарево, стало понятно, что произошел пожар.

Как оказалось, ЧП случилось площадке по сбору мусора завода по переработке вторсырья на улице Химзаводской в Кировском районе Волгограда. Загорелся автомобиль МАН с полуприцепом, а от него огонь перекинулся на прессованный мусор. Так как среди отходов были емкости из пластика, и началась «стрельба». Площадь пожара оказалась большой – несколько сотен кваратных метров. Пожарным расчетам пятой пожарной части пришлось три часа работать на объекте, чтобы полностью потушить огонь

- Сотрудники МЧС ликвидировали горение в 2:00. Причина пожара устанавливается, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС по Волгоградской области

Сейчас предстоит выяснить, отчего загорелось авто и соблюдали ли на площадку технику пожарной безопасности.

Кстати, неделю назад волгоградцев также напугал громкий хлопок, но тогда причина была в самолете, который низко к городу преодолел звуковой барьер.