Прокуратура ищет виновных в ЧП с рабочими на абразивном заводе под Волгоградом

"Скорая" увезла с места ЧП двух рабочих, но выжил только один. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Волгоградская областная прокуратура проводит проверку по факту происшествия на абразивном заводе в Волжском. 3 июня там получили серьезные травмы двое рабочих, один из которых скончался в больнице. Два мужчины 43 и 40 лет выполняли по договору подряда ремонт перекрытий нижних плит газового коллектора на предприятии. Они оба находились на одной из бетонных конструкций, которая под ними разрушилась. Оба упали с высоты 10 метров. На место ЧП вызвали «скорую». Медики доставили пострадавших в больницу. Травмы были очень тяжелые. Один из них умер, несмотря на усилия врачей.

- Сейчас на месте ЧП работает группа следователей. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, - пояснили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

Свою проверку организовала и прокуратура. Сотрудники выясняют, соблюдалась ли на предприятии техника безопасности, была ли соответствующая страховка для проведения подобных работ.

- По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.