Волгоградца оштрафовали за дискредитирующую ВС РФ надпись на машине

Суд оштрафовал волгоградца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 июня Краснооктябрьский райсуд Волгограда оштрафовал 35-летнего жителя за дискредитацию ВС РФ. Мужчине выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областного Главка МВД. Мужчину поймали сотрудники ДПС, патрулировавшие на севере города-героя. Их внимание привлекла «Дэу Нексиа» с незаконными надписями.

- Надпись содержала призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ при проведении специальной военной операции, - уточнили в региональном МВД.

На водителя составили протокол на по статье 20.3.3 КоАП РФ. Теперь волгоградец обязан выплатить крупный штраф.