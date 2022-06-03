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Общество3 июня 2022 15:11

Волгоградца оштрафовали за дискредитирующую ВС РФ надпись на машине

Мужчине выписали штраф в размере 15 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд оштрафовал волгоградца.

Суд оштрафовал волгоградца.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 июня Краснооктябрьский райсуд Волгограда оштрафовал 35-летнего жителя за дискредитацию ВС РФ. Мужчине выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областного Главка МВД. Мужчину поймали сотрудники ДПС, патрулировавшие на севере города-героя. Их внимание привлекла «Дэу Нексиа» с незаконными надписями.

- Надпись содержала призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ при проведении специальной военной операции, - уточнили в региональном МВД.

На водителя составили протокол на по статье 20.3.3 КоАП РФ. Теперь волгоградец обязан выплатить крупный штраф.