В Волжском мужчина упал с 12 этажа высотки

Медики констатировали смерть мужчины. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Тело мужчины под окнами 12-ти этажного дома по улице Дружбы,79 в городе Волжском увидели прохожие 3 июня около двух часов дня. Они и вызвали «скорую» в надежде, что человека можно спасти. Как сообщили "КП-Волгоград" в облздраве, прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. Выжить после падения с высоты 36 метров невозможно. Полученные травмы несовместимы с жизнью.

Сейчас предстоит выяснить личность погибшего. А следователи изучат все обстоятельства смерти волжанина. Если будет подтверждение насильственной смерти, возбудят уголовное дело.