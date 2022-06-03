Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июня 2022 13:58

В Волжском мужчина упал с 12 этажа высотки

Медики констатировали смерть волжанина
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
Медики констатировали смерть мужчины.

Медики констатировали смерть мужчины.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Тело мужчины под окнами 12-ти этажного дома по улице Дружбы,79 в городе Волжском увидели прохожие 3 июня около двух часов дня. Они и вызвали «скорую» в надежде, что человека можно спасти. Как сообщили "КП-Волгоград" в облздраве, прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. Выжить после падения с высоты 36 метров невозможно. Полученные травмы несовместимы с жизнью.

Сейчас предстоит выяснить личность погибшего. А следователи изучат все обстоятельства смерти волжанина. Если будет подтверждение насильственной смерти, возбудят уголовное дело.